Anasayfa - Dijitaller

Yeni Google Pixel Telefonların Özellikleri Belli Oldu
Teşekkürler HTC Google’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni Pixel telefonları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki bir haberimizde HTC U11’in içindeki dosyalarda Google Pixel 2...
Teşekkürler HTC Google’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni Pixel telefonları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki bir haberimizde HTC U11’in içindeki dosyalarda Google Pixel 2...
Kelepir bunlar, almayan pişman Dijitaller’den hepinize iyi bayramlar 🙂 Bayram bile size hizmet etmemize engel değil, bir her gün sizlerle beraberiz ve yanınızdayız. Sizin için...
Bayrama yakışır haber Hatırlarsanız bundan tam bir yıl önce, 28 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı TRT bandrol vergisinin kapsamı genişletilmiş ve dahili radyo...
3. günün şafağında… Steam indirimleri sürerken artık tavsiye listelerimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zira ilk 3-4 günden sonra gelecek indirimleri daha önceki tecrübelerimize göre...
Ne diyebiliriz ki… Microsoft. Yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft’un Windows 10 işletim sistemine ait son derece hassas bilgilerin çevrimiçi ortamlara sızdırılmış durumda. Sızdırılan dosya...
Ucuz Tesla Elektrikli otomobil pazarının şüphesiz lideri ve öncüsü olan Tesla’nın kitlelere ulaşmasını sağlayacak en önemli otomobili olan Model 3, San Mateo’da bir supercharger istasyonunda...
Uyuyamıyoruz Her insanın yapmayı en çok sevdiği ama bir türlü tam olarak gerçekleştiremediği uyku sorununun altında daha farklı şeyler olabilir. Yapılan yeni araştırmaya göre artan...
Seçmece bunlar Yıllardır alışık olduğumuz Steam yaz indirimleri dün başladı. 5 Temmuz’a kadar sürecek yaz indirimlerinde pek çok oyunda %90’a kadar varan indirimler söz konusu...
Amazontopia’ya hoş geldiniz Amazon, yeni yaptığı bir patent başvurusunda gelecek için ilginç düşüncelerinin olduğunu bizlere birkez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi firmanın bir süredir alışverişlerde drone...
360VR sevmeyenlere yarısını verelim YouTube ile Google’ın Daydream VR bölümü arası meydana gelen işbirliği sonucu yeni video formatı VR180 ortaya çıkarıldı. Sanal gerçeklik içeriklerinin daha...
Yavaş Gabe… Yıllardır alışık olduğumuz Steam yaz indirimleri bugün başladı. Sevgili Gabe abimiz bizler 5 Temmuz’a kadar güzel oyun indirimleri fırsatı sunacak ve cebinize hükmetmeye...
İyi. Kötü. Çirkin. Bir süre önce tanıtılan ve üst seviye donanımı uygun fiyata sunduğu gerekçesiyle hepimizin sevdiği (genel olarak) OnePlus 5, aslında pekte sevimli ve...
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